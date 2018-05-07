HT Magazin'de yer alan habere göre, Ferhat Göçer, "Rekabet iyidir. Yaz için çok yükseldiğim bir şarkı hazırladım. Hayranlarıma bayram sürprizi yapacağım.” dedi.



Geçtiğimiz ay yapılan MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) seçimleriyle ilgili de konuşan Göçer, şunları söyledi:



‘DEMOKRATİKTİ’



“Divan kurulunda Hakan Peker’le ben birbirimize, Mustafa Sandal da Çelik’e bağırıyormuş gibi görüntüler yayınlandı. Sanki bütün seçim boyunca böyle bir tartışma ortamı varmış gibi lanse edildi. Oysa insanlar sadece işleyiş mekanizmasıyla ilgili seslerini yükselttiler. Kongre gayet demokratik bir şekilde sonlandı.”

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