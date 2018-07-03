Habertürk Spor'un haberine göre; Trabzonspor ilk transferini orta sahaya yapıyor. Turgutluspor’da geçen sezon profesyonel sözleşme imzalayan 18 yaşındaki oyuncu Ferhat Katipoğlu’nu renklerine katıyor. Gelecek vadeden oyuncu kategorisinde yer alan ve geçen sezon altyapısından yetiştiği 3. Lig ekibi Turgutluspor’a profesyonel imzayı atan Ferhat Katipoğlu, Trabzon’a getirilerek burada bir otele yerleştirildi. Oyuncunun ilerleyen günlerde kendisini Bordo-Mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER