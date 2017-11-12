Feriköy'de kazı sırasında kemik parçaları bulundu

İstanbul Feriköy'de öğleden sonra elektrik kabloları yenileme çalışması yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş(BEDAŞ) ekipleri, kemiklere rastladı.

DHA'nın haberine göre; çalışmalara ara veren ekipler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bulunan çok sayıda kemik ve kafatasını inceledi. Kemik ve kafatasının insana ait olduğu tespit edildi. Ekipler, kemiklerin üzerini poşetlerle kapatarak incelemelere ara verdi. Bir polis ekibinin nöbet tuttuğu olay yerinde, incelemelerin sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; olayı anlatan çevrede bulunan bir görgü tanığı "Kepçenin operatörü kemikleri fark etmiş. Olay yeri incelme ekipleri geldi. Kemikler ortaya çıktı. Daha da altında olduğu söyleniyor. Ekipler şimdi nöbet tutuyor. Sabah çalışmalara devam edilecek" dedi.

Feriköy