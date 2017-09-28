Ferman Akgül: Günaydın delikanlı!

2 yıl önce ilk çocukları Aaron'a kavuşan Ferman Akgül, 2 ay önce de ikinci kez baba olmuştu.

Ünlü sanatçı oğlu Axel' in fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Günaydın delikanlı. Bana günaydın daha doğrusu. Arkadaş kargalarla çoktan uyanmış oluyor" notuyla paylaştı.

Ferman Akgül