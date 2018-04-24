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Küçük bir vücudun, minnacık ellerin, fakat o küçük vücudunun içinde saf, temiz, hızlıca çarpan bir kalbin var. İnşallah o temiz kalbini kimse kirletmez Adel'im. Kimsenin kirletmesine de izin vermeyeceğim. Baban olarak, hep senin yanında, arkandayım güzel kızım. Allah'ım evlat isteyen herkese nasip etsin inşallah.