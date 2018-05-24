Cadde'de yer alan habere göre, Sözlerini Ferman Toprak'ın eşi Ayşe Hilal Toprak'ın yazdığı, aranjesi Tarık İster'e, müziği Ercan Kızılkaya'ya ait 'Son Durum'da ünlü şarkıcı, pop soundu ve klipteki farklı tarzıyla dikkati çekti.

Maltepe'de gerçekleştirilen ve 12 saat süren çekimlerde, Ferman Toprak'a 5 dansçı eşlik etti. Bebeğini yeni dünyaya getiren Hilal Toprak, çekimler boyunca eşi Ferman Toprak'ı yalnız bırakmadı.

Beyaz takım elbisesi ve renkli gözlüğüyle önceki çalışmalarından bambaşka bir tarzla kameralar karşısına çıkan Toprak, "Sözlerini eşimin yazdığı, tınısı tanıdık hareketli bir şarkıya yakışır, modern bir klip çektik. Yaza bomba gibi hazırız. Kızım Adel Su da inşallah bize şans getirir" dedi.