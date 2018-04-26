HT Magazin'de yer alan habere göre, doğum anında eşini ameliyathanede yalnız bırakmayan Ferman Toprak, duygularını, “43 yaşında baba olmanın ayrı bir heyecanı vardı. Bu, anlatılmaz yaşanır. Allah nasip etti şükürler olsun. Ailemize, vatanımıza hayırlı bir evlat olsun” diyerek dile getirdi.

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