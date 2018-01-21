Fernandao, 316 gün sonra Süper Lig’de gol sevinci yaşadı. Süper Lig’de son olarak geçen sezon 10 Mart 2017’de oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcu, 10 ayı aşkın bir süre sonra takımı adına ligde gol kaydetti.

Sambacı maç sonunda, “Tanrı’ya şükürler olsun tekrar döndüm. 90 dakika oynama fırsatı önüme geldiği için mutluyum. Yorgunluk yaşadığım dakikalar oldu. Her şeyimi verdim ve değdi de. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İkinci yarıda her

maçın zor olacağını biliyorduk. Rakip ne kadar iyi olduğunu bir kez daha gösterdi. Son dakikalarda olsa da golü attık ve maçı kazandık. Mutluyuz” ifadelerini kullandı.