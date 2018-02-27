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"Bir insanın rakip sahada bu şekilde hareketler yapması için çıldırmış olması lazım, çok çirkin. Tribündekiler sahaya girmeye kalksa ne olur. Bu hareketlerin bir karşılığı olması lazım. Değerlendirmek federasyonun işi. Net bir şekilde bunu gündeme alacaklar diye düşünüyorum."