Brezilyalı yıldız attığı gol sonrasında tribünlere yaptığı hareketler nedeniyle TFF Hukuk Kurulu tarafından PFDK’ya sevk edildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; yapılan açıklamada, “ Fenerbahçe futbolcusu Jose Fernandao’nun müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 27 Şubat 2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi.

2 ila 5 maç arası ceza alması beklenen Fernandao tedbirli olarak sevk edildiği için yarınki derbide de yok.