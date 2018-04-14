Beşiktaş'ın kazandığı, Galatasaray ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada Fenerbahçe, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi. Sarı-lacivertliler, üst üste 3. galibiyetini alırken puanını 57'ye yükseltti ve liderlik koltuğunda bulunan Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Sarı-lacivertliler birer maçları eksik Başakşehir'le arasındaki puan farkını da 2'ye indirirken Galatasaray ile aynı puana ulaştı. Fenerbahçe maçıyla 100. maçına çıkan Fernandao maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışına değinirken, "100. maçımı tamamladığım için çok mutluyum. Galibiyet için de mutluyum, istediğimizi aldık. Biz hala şampiyonluk yarışındayız. 5 maç kaldı, sonuna kadar savaşacağız. Üzerimize düşeni yaparsak, eminim sonuna kadar yarışın içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Forma rekabeti hakkında ise, "Tabii ki rekabet iyidir. Her şeyden önce iyi arkadaşlarız. Hepimizin amacı katkıda bulunmak" dedi.