Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fernandao, sakatlık yaşadığı süreçte kariyerinin en kötü dönemini geçirdiğini ifade etti.
Antalya kampında çalışmalarına en iyi şekilde devam ettiğini vurgulayan Fernandao, şunları kaydetti:
"Çok zor aylar geçirdim ama çok güçlü kaldım. Allah'ın ve ailemin desteğiyle eski günlere dönebileceğimi biliyordum. Şu an Antalya'da olmak benim için büyük bir fırsat. Her zaman yaptığım gibi performansımın en iyisini vermek için gayret gösteriyorum. Son 2 yılı çok verimli geçirdiğimi söyleyemem. Ben Fernandao'yu tekrar göstermek istiyorum. Bunun için yeterli şartların olduğuna inanıyorum. Benim için yeni bir şans doğdu, diyebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."
Daha önce görev yaptığı takımlarda da hep forma rekabetinin içinde olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, "Forma için savaşan birden fazla iyi futbolcunun olması her şeyden önce kulüp için iyi. Biz şahsi değil kulüp için en iyi olacak şekilde oynamalıyız. Zaten kulüp için en iyi şekilde oynadığımız zaman şahsi olarak da performansımız iyi olmuş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
Futbolcular arasındaki rekabetin takıma yararlı olduğuna dikkati çeken Fernandao, "Umarım Fenerbahçe için çok fazla gol atıp başarılı oluruz. Ben de böyle iyi kulüplerde oynamış, iyi geçmişi olan futbolcuların yanında oynamaktan dolayı çok mutluyum. Hala onlardan bir şeyler öğreniyorum. Hepimiz Fenerbahçe'nin başarısı için savaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.