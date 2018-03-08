Yaşadığı 2 aylık sakatlık döneminin ardından takımla çalışmalara başlayan ve Karabük deplasmanında 45 dakika süre alan Fernando, eski gücünü toplamaya başladı. Gazete Habertürk'ün haberine göre idman eksiğini kapatan ve temposunu artıran Brezilyalı ön liberonun artık tam olarak hazır olduğu ve Fatih Terim’den 11’de görev beklediği bildirildi.



RYAN DONK KAPTANI KIZDIRDI

Aslan’ın dün yaptığı çift kale kıran kırana geçti. Bir pozisyonda Tolga Ciğerci’ye kayarak sert müdahale yapan Ryan Donk, kaptan Selçuk İnan’ı kızdırdı. Tolga’nın acı içinde yerde kaldığını gören Selçuk, Hollandalı oyuncuya, “Biraz daha yavaş” diyerek çıkıştı. Araya giren yardımcı antrenör Hasan Şaş, futbolculardan oyuna devam etmelerini istedi. Donk’un da arkadaşlarından özür dilemesiyle olay tatlıya bağlandı.

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