Fernando Alonso’nun e-spordaki ilk pilotu Türk

Elektronik spor olgusu büyük isimlerle büyümeye devam ediyor. Geçen yıllarda ünlü basketbol yatırımcılarını, oyunlarını ve takımlarını bu arenaya giriş yaparken görmüştük. Devamında Ibrahimovic gibi futbolcuların gelecek için bu arenaya yatırım yaptığından bahsetmiştik. Artık sıra pistlerin ünlü isimlerine geldi. Elini en çabuk tutan isim de Alonso oldu. Gönüllerin bir numaralı pilotu Michael Schumacher o feci kazayı geçirmemiş olsaydı muhtemelen Alonso’dan daha önce bu sektöre adım atardı. Ama hâlâ geç değil, çocukluğumuzun bir numaralı idolü artık iyileşsin ve Alonso’nun karşısında yerini alsın! HT Cumartesi'nden İlker Karaş'ın haberi...
Tekrar Alonso’ya dönecek olursak, McLaren takımının pilotu Fernando Alonso, G2 Esports ile işbirliği yaparak e-spor dünyasına adımını attı. Alonso’nun kurduğu bu yeni yarış takımının ilk sürücüsü de Türk yarışçı Cem Bölükbaşı oldu. Özellikle simülasyon yarışlarına ağırlık verileceği belirtilirken takımın adının FA Racing G2 Logitech G olacağı açıklandı. Konuyla ilgili olarak Fernando Alonso, “Tüm Formula 1 sürücülerinin kalplerinde bir oyuncu vardır. Yarışma fırsatı bulamayacak genç sürücüler için sanal sahnede mücadele etmek muazzam bir fırsat yaratıyor. İlk defa hayranlar sadece seyirci olarak kalmıyorlar aynı zamanda oyun ile birlikte bunun bir parçası olabiliyorlar ve belki de kendi takımları için gerçek bir e-sürücü olabilecekler” dedi.
Geçen yıl el değiştiren Formula 1 yönetimi, yeni ekiple radikal alma üzerine çalışıyor ve izleyici kitleye daha çok ulaşmayı hedefliyor. Bunun bir sonucu olarak bu sene ilk kez Formula 1’in resmi bir turnuvası olan F1 Esports Series düzenlendi. G2 Esports ve Fernando Alonso gibi alanlarında uzman kişilerin bu işe yatırım yapmasından önümüzdeki yıl tek bir şampiyonadan fazlasının yapılacağını çıkarabiliriz. Belki gerçek sezonla beraber süre gelen ve dünyayı dolaşan bir F1 Esports Series bile izleyebiliriz.
Bu konuya bağlı olarak Cem Bölükbaşı’nın katıldığı Formula 1 Esports Series‘in final yarışı Abu Dabi’de yapıldı. 3 ayaklık mücadelede galibiyete ulaşan taraf Brendon Leigh olurken temsilcimiz Cem Bölükbaşı turnuvayı 5’inci sırada tamamladı.
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