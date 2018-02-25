Göztepe maçında sakatlandıktan sonra 2 aydır formasına uzak kalan Fernando, Bursa maçında oynayamasa da 18 kişilik kadroya dahil olarak taraftarları sevindirdi. Sakatlığından tamamen kurtulduktan sonra hafta arasında 1 idmanda takımıyla birlikte çalışmalara katılan Brezilyalı ön libero, Fatih Terim tarafından riske edilmedi. İlerleyen haftalarda fikstürün zorlaşacağını bilen deneyimli teknik adam, yeniden bir sakatlık yaşamaması için Fernando’yu yedek soyundurmayı tercih etti.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; taraftarlara mesaj yollamayı ihmal etmeyen 31 yaşındaki orta saha, “Taraftarları çok özledim. Kendimi iyi hissediyorum. Futbolu ve takım arkadaşlarımı da çok özledim. Formamı giymek ve takımıma katkı sağlamak istiyorum” ifadelerini kullandı. Öte yandan Cimbom’un salı günü kupada yarı final ilk mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Akhisar maçında Fernando’nun kısa süre forma giymesi bekleniyor.