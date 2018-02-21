Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçı olan Göztepe maçında sakatlanan Fernando, 24 Aralık 2017'den bu yana takımdan uzaktı. Geçen haftalarda tedavi görmek için Portekiz'e giden Brezilyalı futbolcu, Galatasaray sağlık heyetinin verdiği özel programı da uygulamıştı. NTV Spor'da yer alan habere göre yaşadığı ciddi sakatlık döneminde ameliyatsız tedavinin tercih edilmesi, Fernando'nun daha uzun süre sahalardan uzak kalmasını önledi.

Teknik direktör Fatih Terim, Fernando ile yaptığı görüşmede takımın kendisine ihtiyacı olduğunu belirtti. Galatasaray sağlık ekibiyle de görüşen Terim, Brezilyalı futbolcunun durumu hakkında sık sık bilgi aldı. Fernando'nun Bursaspor maçında ilk 11'de olma ihtimali düşük olsa da geniş kadroda kendine yer bulma durumu oluştu. Fernando ile ilgili son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.