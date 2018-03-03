Haftaya lider giren Galatasaray, Kardemir Karabükspor deplasmanından 7-0'lık galibiyetle döndü. Puanını 50'ye yükselten sarı-kırmızılılar liderliği Medipol Başakşehir'den devraldı. Galatasaray, ilk yarıyı 6-0 önde tamamlarken Bafetimbi Gomis, attığı 4 golle adeta yıldızlaştı. Maç boyunca kendisine pek iş düşmeyen Fernando Muslera karşılaşma sonunda açıklama yaptı. Uruguaylı file bekçisi, ayrılık iddialarına cevap verdi!

Sarı-kırmızılı kulübün tüm sağlık ekibine teşekkür eden Muslera "Maç yorumu yapmadan önce sağlık ekibimize teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz Akhisarspor maçında belimde ağrı vardı ama beni 3 günde maça yetiştirdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde iddiaları yanıtlayan Muslera, "Bir kontratım var. Hedefim kontratım bitene kadar Galatasaray'da kalmak istiyorum. Dedikodular nereden çıkıyor anlamıyorum. Sezon sonunda hem Galatasaray, hem benim için iyi bir teklif gelirse ancak o zaman oturulur konuşulur." şeklinde konuştu.