Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlık msçı kapsamında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ekibiyle karşılaştı. Yeni hocası Phillip Cocu ile ilk maçına çıkan Fenerbahçe'nin taraftarları maç öncesi Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte 1-1'lik skorla biten karşılaşmayla ilgili detaylar...

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA YINLANDI?

Fenerbahçe, İstanbulspor ile hazırlık maçında 7 Temmuz'da yani bu akşam karşı karşıya geldi. Maç, saat 19.00'da Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda başladı. Karşılaşma S-Smart Smart Spor -77. kanalda yayınlandı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

FENERBAHÇE'NİN PROGRAMI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 10-18 Temmuz'da İsviçre'nin Lozan kentinde kamp yapacak Fenerbahçe, 14 Temmuz'da Lozan, 18 Temmuz'da da İngiltere'nin Fulham takımıyla karşılaşacak.



Daha sonra İstanbul'a dönecek sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda 21 Temmuz'da Hollanda'nın Feyenoord, 1 Ağustos'ta ise İtalya'nın Cagliari takımlarını konuk edecek.



Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesine 3. ön eleme turundan başlayacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda ilk resmi maçını bu organizasyonda 7 Ağustos Salı günü yapacak.

Süper Lig'de yeni sezon ise 10 Ağustos'ta başlayacak.