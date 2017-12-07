Ferrari SUV işine girecek mi?

Ferrari deyince akla iki araç geliyor. Spor arabalar ve GT serileri. Yüksek performanslı spor arabalar kategorisini şu sıralar motoru orta bölümde yer alan 488 GTB ile götüren İtalyan devi, GT serisinde ise California T ve 812 Superfast ile yollarda.

Öte yandan Ferrari'nin alışılageldik arabalarının dışında GTC4 Lusso dikkati çekiyor. Steyşın vagon kupe modellerini andıran 2 kapılı araç bir anlamda İtalyan otomobil üreticisinin bugüne kadar hiç girmediği SUV kategorisi için de geçiş dönemi olduğuna dair de soru işaretlerini birlikte getiriyor.





Ferrari GTC4 Lusso



















































































Ferrari GTC4 Lusso

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Zira FCA CEO'su Sergio Marchionne çok ciddi biçimde Ferrari'nin SUV üretmeyi düşündüğünü ve 30 aylık bir süreç gerektiğini belirtmişti. SUV çılgınlığına son giren lüks araç üreticisi ise Urus modeliyle Lamborghini olmuştu. Ferrari'nin SUV üretme kararını 2018 başında açıklaması bekleniyor.

Diğer markaları Maserati ve Alfa Romeo markalarında SUV araçları olan İtalyan otomotiv grubunun GTC4 Lusso modeli şimdilik FUV (Ferrari Utility Vehicle) olarak biliniyor.

12 silindirli ve 600 beygir gücünün üerindeki araç saatte 335 kilometre hıza ulaşabiliyor. 0 - 100 kilometre arasına ise 3.4 saniye arasında ulaşıyor. Aacın fiyatı ise 347 bin dolar.

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GTC4 Lusso

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