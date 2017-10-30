Ferudun Tankut: "Endişe etmiyoruz"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle ligde son sıralarda yer aldıklarını ifade ederek, "Takım iyi futbol oynuyor. Böyle oynadığımız sürece durumdan endişe etmiyoruz." dedi.

Tankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 10. haftasında dün iç sahada Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildikleri maçta iyi futbol ortaya koyduklarını söyledi.

Şanssız bir golle mağlup olduklarını ifade eden Tankut, "Rakip, kalemize bir defa geldi ve gol oldu. Maç boyunca iyi oynadık. Hatta sezonun en iyi maçlarından birisini çıkarttık ama olmadı. Takım iyi futbol oynuyor. Böyle oynadığımız sürece durumdan endişe etmiyoruz. Daha çok maçımız var. Demir Grup Sivasspor maçı geride kaldı. Toparlanıp Antalyaspor maçına odaklanmamız lazım." diye konuştu.

Zor günlerin geride kalacağına inandığını dile getiren Tankut, camiayı takıma sahip çıkmaya davet etti.

Ferudun Tankut

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