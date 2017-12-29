Kardemir Karabükspor’da Ziya Ünsal başkanlığındaki yönetim kurulu, eski başkan Ferudun Tankut’un ismini tesislerden kaldırdı. İdari binadaki tabelada yer alan Hikmet Ferudun Tankut ismi sökülerek, tesislerin adı Kardemir A.Ş. Spor Kompleksi olarak değişti. Son kongrede Tankut yönetimi ibra edilmemiş, 190 milyon TL borcun araştırılması kararı alınmıştı. Ünsal yönetimi dün; Tankut yönetimi, menajerler Bayram Uğurlu, Batuhan Sarıbal ve Erdem Karagöl için suç duyurusunda bulundu.

Ferudun Tankut

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