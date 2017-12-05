Feryal Gülman ile Kemal Gülman boşanamadı

Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre; Evlilikleri yasal olarak devam eden Feryal-Kemal Gülman'in avukatları, Yargıtay'a gideceklerini bildirdi. Feryal Gülman, açtığı davada Kemal Gülman'dan 200 milyon lira tazminat, 225 bin lira da aylık nafaka istiyordu. Kemal Gülman da eşinden 500 bin lira talep ediyordu.



Sosyetenin ünlü isimleri Feryal Gülman ile Kemal Gülman, Haziran 2015'te boşandı. Mahkeme Feryal Gülman'ın zina iddiasıyla Kemal Gülman'a açtığı 200 milyonluk tazminat ile 225 bin liralık aylık nafaka davasını, Kemal Gülman'ın da onur kırıcı davranış nedeniyle karşı tarafa açtığı 500 bin liralık tazminat davasını reddederek, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verdi. Mahkemenin bu kararına göre Feryal Gülman ve Kemal Gülman talep ettikleri tazminatları alamadı. Taraflar mahkemenin bu kararını temyiz etti. Yargıtay, mahkemenin kararını bozdu.



Bozma ilamında, "Mahkemece hem tarafların birbirlerini affettiği, aftan sonra da boşanmayı gerektirir bir olayın varlığı kanıtlanmadığı, hoş görülen ve affedilen olaylara dayanılarak boşanma kararı verilemeyeceği gerekçesiyle onur kırıcı davranış sebebine dayalı boşanma davalarının reddine karar verildiği belirtilmiştir. Hem de tarafların davranışlarında eşit kusurlu olduğu, iki taraf yönünden de evliliğin devamının beklenemeyeceği gerekçesiyle evlilik birliğinin sarsılması gerekçesiyle boşanmaya karar verildiği açıklanarak çelişki yaratılmıştır. Bu bakımdan mahkemenin kararı kendi içinde çelişkili olup bozma sebebidir" denildi.



YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI



Yargıtay'ın mahkemenin kararının çelişkili olduğu belirtilerek bozduğu boşanma davası, yeniden görülmeye başlandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan çiftin karşılıklı boşanma davasının ikinci celsesinde mahkeme, karşılıklı açılan boşanma davalarını reddetti.



Duruşmaya Feryal ve Kemal Gülman katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Feryal Gülman'ın avukatı, zina nedeniyle Kemal Gülman'ın kusurlu bulunarak çiftin boşanmalarına karar verilmesini istedi. Kemal Gülman'ın avukatı da çiftin boşanmasına karar verilmesini istedi.



YARGITAY'A TAŞIYACAKLAR



Karşılıklı açılan boşanma davalarını reddeden mahkeme, ayrıca çiftin oğlunun aldığı yardım nafakasının yaşının 18'i geçmesi nedeniyle kaldırılmasına karar verdi. Gülman çiftinin evlilikleri yasal olarak devam ediyor. Kemal ve Feryal Gülman'ın avukatı kararı tekrar Yargıtay'a taşıyacaklarını belirtti.

Kemal Gülman

Feryal Gülman