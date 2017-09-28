Feryal Gülman ve Kemal Gülman’ın boşanma davası yeniden görülmeye başlandı

Sosyetenin ünlü çifti Feryal Gülman ile 21 yıllık eşi Kemal Gülman’ın 200 milyon lira tazminat talepli boşanma davası yeniden görülmeye başlandı.
HT Magazin'den Hayati Arıgan'ın haberine göre mahkeme, eşit kusurlu bulduğu çifti boşarken, “Eşim beni aldatıyor” diyerek kendisinden 32 yaş büyük olan Kemal Gülman’dan 200 milyon lira tazminat, aylık 200 bin lira nafaka isteyen Feryal Gülman’a tazminat ve nafaka vermemişti.
Yargıtay, kararda çelişkiler olduğunu belirtmişti. İstanbul Aile Mahkemesi’nde önceki gün görülen davaya taraf avukatları katıldı.
Yargıtay’ın bozma ilamıyla mahkeme, boşanma davasını bu defa Feryal Gülman’ın iddia ettiği aldatma, Kemal Gülman’ın da onur kırıcı davranış iddiaları yönünden yeniden görülmesine karar verdi.
Mahkeme, tarafların evliliğinde aldatma ya da onur kırıcı davranış bulunup bulunmadığını yeniden ele alacak. Mahkemenin gerekçeli kararında Feryal Gülman’ın zina sebebiyle açtığı boşanma davasının reddine karar verilmişti.
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