Feryal Gülman ve Kemal Gülman’ın boşanma davası yeniden görülmeye başlandı

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HT Magazin'den Hayati Arıgan'ın haberine göre mahkeme, eşit kusurlu bulduğu çifti boşarken, “Eşim beni aldatıyor” diyerek kendisinden 32 yaş büyük olan Kemal Gülman’dan 200 milyon lira tazminat, aylık 200 bin lira nafaka isteyen Feryal Gülman’a tazminat ve nafaka vermemişti.