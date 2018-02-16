HT Magazin'de yer alan habere göre, ‘Napoli Velata’ için “Hipnoz edici bir atmosferde geçen, melodram ve gerilim arasında gidip gelen bir film” diyen sinema eleştirmenleri, oyunculuklara da övgüler yağdırıyor. İtalya’dan sonra başka ülkelerde de gösterime girecek olan film, baharda Türkiye’de sinemaseverlerle buluşacak.



Bu Konu İle İlgili Haberler