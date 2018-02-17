Fethi Sekin'in babası, Elazığspor'u yalnız bırakmadı

İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK mensuplarının gerçekleştirdiği saldırıda gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen ve şehit olan Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Elazığspor'un maçını izlemek üzere Balıkesir'e geldi. Şehit Polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Spor Toto 1. Lig takımları Balıkesirspor Baltok'un sahasında karşılaşacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçını izlemek üzere Elazığ'dan Balıkesir'e geldi. Sekin, Balıkesirspor Kulübünü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Remzi Bocuk şehit babasına Balıkesirspor forması hediye etti. Maç sabahı Balıkesirspor taraftar grubu başkanları Nurettin Poyraz, Kenan Kıranlı ve Abdullah Cengiz, Elazığ'dan gelen yaklaşık 120 taraftara kahvaltı verdi. Balıkesirspor taraftarı ile Elazığ taraftarları dostluk gösterisi yaptılar.



Şehit Polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, "Balıkesirspor-Elazığspor maçı için Balıkesir'e geldim. İki takıma da başarılar diliyorum. Dostluk ve barış içinde bir maç olmasını diliyorum. Oğlum Fethi de bir Elazığspor taraftarıydı" dedi.

Şehit Fethi Sekin'in yeğeni Baki Fırat da Fethi Sekin'in bir Elazığ sevdalısı olduğunu belirterek, "Böyle insana kardeş olmaktan gurur duyuyorum. Kardeşim bir Elazığlı gördüğünde ilgilenir ve yemek yedirmeden bırakmazdı. Bu maç Balıkesir ve Elazığ'ın kardeşlik maçıdır. Her iki takıma da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Balıkesirspor Baltok ve Elazığspor taraftarları kahvaltı sonrası maçı izlemek üzere Atatürk Stadı'na beraber gittiler.

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