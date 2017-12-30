Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkilerken, denizin rengini de değiştirdi.



AA'nın haberine göre, aşırı yağış nedeniyle Kargı ve Mut derelerinden gelen çamurlu yağmur suyunun denize döküldüğü bölgelerde suyun rengi değişti. Çalış Plajı'nın rengi, yağış nedeniyle kahverengiye döndü. Bazı vatandaşlar, rengi değişen denizi izlemeyi tercih etti.





Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Fethiye

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER