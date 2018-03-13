Muğla'nın Fethiye ilçesinde gribal enfeksiyon şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hayatını kaybetti.

İddialara göre, Fethiye ilçesi Çatalarık Mahallesi'nde ikamet eden 11 yaşındaki Pınar Naz Köseoğlu, 7 Mart Çarşamba günü aniden fenalaştı. Çocuklarının fenalaştığını gören aile, Fethiye Devlet Hastanesine götürdü.

"ÇOCUĞUM İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMADILAR"

İHA'nın haberine göre; bulantı ve kusma şikayeti bulunan Köseoğlu'nun hastanede yapılan muayenesinde bir bulguya rastlanmazken, çocuk evine gönderildi. Ertesi gün tekrar fenalaşan kız, ailesi tarafından bu defa özel hastaneye götürüldü. Burada tekrar muayene edilen Köseoğlu ilaç verilerek tekrar evine gönderildi. 10 Mart tarihinde rahatsızlığı artınca ailesi tarafından tekrar aynı özel hastaneye götürülen kızın yapılan tetkiklerde kalbinde sorun olduğu belirlendi. Köseoğlu, dün hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Pınar Naz Köseoğlu'nun cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze töreninde büyük üzüntü yaşayan baba Osman, anne Saliha ve küçük kızın kardeşi Aslı yakınları tarafından sakinleştirildi.

Baba Osman Köseoğlu, kızını götürdüğü hastanelerdeki doktorların kızıyla yeterince ilgilenmediklerini ileri sürdü. Kızını her hastaneye götürüşünde "Bir şeyi yok, verdiğimiz ilaçları kullansın" cevabını aldığını söyleyen Köseoğlu, "Her gittiğimde doktorlar ilgilenmediği için kavga ediyordum. Bu kez kavga etmedim ama kızımı kaybettim. Keşke kavga etseydim de kızımı kaybetmeseydim. Çocuğum için hiçbir şey yapmadılar. Benim çocuğum öldü, başka Pınarlar ölmesin" dedi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI BELİRLENECEK

Fethiye Devlet Hastanesi yetkilileri, Pınar Naz Köseoğlu'nun kesin ölüm nedeninin otopsi sonuçlarından sonra belirleneceğini açıklarken, kızını doktorların ihmali sonucu kaybettiğini iddia eden Köseoğlu, her iki hastanedeki doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti. Pınar Naz Köseğlu'nun Çatalarık Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

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