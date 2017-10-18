Paraşüt pi̇lotu mi̇ni̇büsle çarpıştı

18. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları'nda Türk paraşütçü Servet Yalçınkaya inişte aşırı yoğunluk nedeniyle paraşütçüleri taşıyan minibüse yandan çarptı. Kaza ucuz atlatılırken minibüsü saran paraşütün ipleri 15 dakikada toplanabildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Erdoğan Cankuş'un haberine göre, 18. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları renkli görüntülerle devam ediyor. 46 ülkeden 610 sporcunun katıldığı gösterilere Türkiye'den de çok sayıda paraşüt tutkunu katılıyor. Hava oyunlarında ilginç görüntüler yaşanıyor.





Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden uçan Türk paraşütçü Servet Yalçınkaya Belceğiz plajına inişte aşırı yoğunluk nedeniyle paraşütçüleri taşıyan minibüse yandan çarptı.



Çarpmanın etkisi ile yere yığılan Yalçınkaya kazayı yara almadan atlattı. Çevreden yetişen vatandaşlar pilotu ayağa kaldırırken minibüse tamamen sarılan paraşüt ve ipleri de minibüs sürücüsü ve vatandaşlar tarafından yaklaşık 15 dakikada toplandı. Servet Yalçınkaya "Yere iniyordum. Aşırı yoğunluk vardı.



Birden minibüs önüme çıktı. Hafif şekilde çarpıştık. Kazayı ucuz atlattık" dedi.

18. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları

Fethiye

Ölüdeniz