Yeşilüzümlü festivaline onbinler akın etti

Çevre ilçe ve illerden yoğun katılımın olduğu festivalde protein deposu olarak bilinen ve son zamanlarda önemli hastalıkların tedavisinde de kullanılan Kuzugöbeği Mantarı ile yörenin dokuma bezi olan Dastar’ın tanıtımı yapıldı.

Bu yıl 10.su düzenlenen festivalde vatandaşlara kuzugöbeği çorbası ikram edildi. Festival alanında, kadınların el tezgahlarında dokuduğu "dastar bezi", yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu. Yöre sakinleri ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarlarını festivalde satışa sundu.

Festivalde ayrıca, Fethiye Belediyesi’nin bu geleneği yaşatmak ve adını daha geniş kitlelere duyurmak için yaptırdığı Dastarhane’nin de açılışı gerçekleştirildi.

Yeşilüzümlü Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali’ne katılan binlerce yerli ve yabancı turist, müzik ve şarkılar eşliğinde eğlenirken, köy meydanı renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalin evsabi Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, yaptığı açıklamada, “İnsanlar Üzümlü'ye, doğallığı, havası ve insanlarının kalitesi için geliyor. Kuzu göbeği mantarını ve Dastarımızı marka yapmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Hedefimiz, zenginleşmiş ve daha çok kalkınmış bir Üzümlü oluşturmak. 3 günlük yoğunluğu yılın 365 gününe yaymak istiyoruz. Üç gün bu hoş coğrafyaya yetmiyor. Bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.

Festival programı kapsamında, kuzugöbeği mantar avı, yemek yarışmaları, Yöresel üzümcülük ve bağcılık paneli, Şarap yarışması, Dastar ve Dokumacılık sunumu, çocuklara yönelik aktiviteler ve Koray Avcı konseri ile çeşitli etkinlikler yer aldı.

Festivalin son gününde Koray Avcı’nın sahne alırken, meydan tıklım tıklım doldu. Son albümünden şarkıları okuyan Avcı’ya, müzikseverler de eşlik etti. Koray Avcı, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ile Yeşil Üzümlü Muhtarı Erkan Arıcan’a böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür etti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER