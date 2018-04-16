Havaların ısınmasıyla hareketlenmeye başlayan tatil beldelerinde deniz sezonu yavaş yavaş açılıyor. Turizmcilerin hazırlıklara başladığı tatil cennetlerinden Fethiye Ölüdeniz’de de erkenci tatilcilerin keyif yaptığı Belceğiz Plajı’ndaki iş makineleri şaşırttı.

Gazete Habertürk'ten Erdoğan Cankuş'un haberine göre bir tarafta yerli ve yabancı turistler güneşlenirken, bir tarafta da Muğla Büyükşehir Belediyesi iş makineleri arıtma tesisiyle ilgili altyapı çalışması yapıyor. Tam sezon başlarken Ölüdeniz Jandarma Karakolu karşısında altyapı çalışması yapan makinelerin plaja girmesi, turistlerin yanı sıra turizmcilerin de canını sıktı. Bazı turistler, plajdaki bu manzaranın fotoğraflarını çekti.

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