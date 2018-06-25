Fethiye’de sahilde yangın çıktı

Fethiye'de çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüme tehlikesi olan yangını önlemek için Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği Arasözleri ve Fethiye’de konuşlanan yangın helikopteri müdahale etti. Plajdaki vatandaşlar bir şahsın ateş yaktığını daha sonra yangın çıkınca olay yerinden uzaklaştığını iddia etti.

HT Egeli'de yer alan habere göre, plajda bulunan tatilciler, denizden su alarak yangına müdahale eden helikopteri korku dolu gözlerle ve heyecanla izlerken, plaja yakın mahalle sakinleri de panik yaşadı.

Yangın kontrol altına alınırken, Jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.