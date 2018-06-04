İngiltere’de kanserden hayatını kaybeden Beverley Ann Stoddart’ın (74) külleri, vasiyeti üzerine Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde gökyüzünden Ölüdeniz’e savruldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Patrıck Stoddart, tatile geldikleri dönemde eşi Beverley Ann Stoddart’ın öldüğünde küllerinin çok sevdiği Ölüdeniz’den yamaç paraşütü ile denize dökülmesini vasiyet ettiğini söyledi.

Patrick Stoddart (76), eşinin 2016’da Babadağ’dan uçuş yaptığı yamaç paraşütü pilotu Şenol Arat ile Babadağ’ın 1200 metre pistinden uçuş yaptı. Stoddart, eşinin küllerini Ölüdeniz’in üzerine geldiğinde denize savurdu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER