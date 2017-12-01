FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığı araştırılıyor

AA'nın Alman diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye’nin verdiği notanın ardından, Adil Öksüz’ün Almanya’da görüldüğü yönündeki iddiaların incelendiğini, Federal Emniyet Teşkilatının (BKA) bu konuda çalışma yürüttüğünü belirtti.
Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğu yönündeki iddiaları doğrulayan bir bilgi elde edilemediğini belirten yetkililer, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Öte yandan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, bugün düzenlediği basın toplantısında, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesinde ağırlıklı olarak ikili ilişkilerin ve Suriye’deki durumun ele alındığını bildirdi.
Türkiye-Almanya ilişkileri hakkındaki bir soru üzerine Seibert, "İkili ilişkilerimizdeki durumunu şu an istediğimiz noktada görmediğimizi ve ilişkilerin düzeltilmesi gerektiğini söylemem sizi herhalde şaşırtmayacaktır. Bunun için de belirli adımların atılması gerekiyor.“ şeklinde konuştu.
Seibert, Erdoğan ile Merkel arasındaki telefon görüşmesinde 15 Temmuz darbe girişiminin ve Almanya’ya kaçtığı iddia edilen FETÖ firarisi Adil Öksüz konusunun da gündeme gelip gelmediği yönündeki soru üzerine, şunları söyledi:
''Bu görüşmede nelerin konuşulduğu konusunda söyleyebileceğimi söyledim. Size buna ek olarak, geçen yaz yaşanan darbe girişimi konusunda geçmişte Merkel ile Erdoğan’ın sıkça görüştüklerini söyleyebilirim. Başından beri bu darbe girişimine karşı olan kararlı tutumumuzu biliyorsunuz."
Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth ise Öksüz hakkında Almanya’da bir arama kararı olup olmadığına ilişkin soru üzerine, bu konuda bilgi edinmesi durumunda bile kişisel bilgilerin gizliliği ilkesi sebebiyle bir açıklama yapamayacağını söyledi.
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