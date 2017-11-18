FETÖ'cü hakimler ağır cezada yargılanacak

FETÖ’cü 1. sınıf hakim ve savcıların yargılanması konusunda ilk derece mahkemeleriyle Yargıtay’ın ilgili dairesi arasında yaşanan uyuşmazlığı, Ceza Genel Kurulu çözdü. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ üyeliğinden yargılanan hakim ve savcılarla ilgili önemli bir karara imza attı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Kurul, FETÖ üyeliğinin “görev suçu” olmadığını ve “kişisel suç” olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek, “Yargılamada yerel mahkeme görevli” dedi. Bu gerekçe ile 1. sınıf olan yargı mensuplarının Yargıtay’ın ilgili dairesi yerine ağır ceza mahkemelerinde yargılanması gerektiği vurgulandı. 1. sınıf hakimler görevleri başında işledikleri suçlar (rüşvet, görevi ihmal vs.) nedeniyle ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay’ın ilgili dairesinde yargılanıyordu.

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