FETÖ’nün yargı yapılanmasına yönelik toplantıları organize edip ev sahipliği yapan eski Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ( HSYK) Genel Sekreteri Mehmet Kaya hakkında, fezleke düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan’ın düzenlediği fezlekede, firariyken şubat ayında Çanakkale’deki bir gaybubet evinde yakalanan şüphelinin, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirtildi. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre 3 farklı hat ile 5 farklı cihazdan ByLock kullandığı tespit edilen Kaya’nın programdaki kullanıcı adının ise “fahri11” olduğu ifade edildi. FETÖ’yü ilgilendiren konularla ilgili hâkim ve savcıları birbirlerine takip amacıyla zimmetlemek için yazışmalar yaptığı tespit edilen Kaya’nın, FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen’i övücü yazılar paylaştığı da anlaşıldı.

SEÇİMDE KRİTİK ROL

Şüpheli Kaya’nın, himmet topladığı, Yargıtay’a seçilecek üyelerin belirlenmesinde örgüt adına önemli rol oynadığı ve örgüt toplantılarını organize ettiği kaydedildi. Kaya’nın FETÖ’nün yargı yapılanması içerisinde en önemli 9 isimden biri olduğu vurgulanan fezlekede, emniyetteki ve savcılıktaki ifadesinde susma hakkını kullandığı dile getirildi.

‘EVİNDE PROJEKTÖRDEN İZLEDİK’

Eski HSYK üyesi Kerim Tosun, ifadesinde Mehmet Kaya’nın evindeki toplantılara katıldığını, Yargıtay üyesi olduktan sonra da bu toplantılarda yer aldığını söylemişti. Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici de 2011’de Yargıtay’a 160 üye seçimi yapılmadan önce yapılan toplantıların adresinin Kaya’nın evi olduğunu anlatmıştı. Hamsici, “Biz bu evde cemaat mensubu HSYK üyeleri ve o yemeğe katılan diğer hâkimlerin belirleyeceği isimler için toplandık. Mehmet Kaya’nın evinde kurulan projektör ile Yargıtay ve Danıştay üyesi olabilecek hâkim ve savcıların listesi yansıtıldı. Yargıtay tetkik hâkimlerinin ismi geçince evdeki Gülen cemaati mensubu olan HSYK üyeleri, olumlu veya olumsuz görüş belirtiyordu. Ancak olumlu belirttikleri hep cemaat mensuplarıydı” demişti.

YARGITAY’DA YARGILANACAK

Meslekten atılmadan önce Yargıtay üyesi olan Kaya hakkında hazırlanan fezleke, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Başsavcılık, fezleke üzerinden hazırlayacağı iddianameyi Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ne gönderecek. Kaya’nın yargılaması 9. Ceza Dairesi’nde yapılacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER