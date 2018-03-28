Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, teknisyen Astsubay Gökhan Barut tanık olarak dinlendi.
Olay tarihinde evinde bulunduğu sırada darbe girişimine ilişkin haberleri izlediğini söyleyen Barut, bu sırada tabur komutanı binbaşı Nuri Tuncer'in mesaiye gelmesi için emir verdiğini ifade etti.
Birliğe giriş yapmak üzere olduğu sırada astsubay Ercan Ural'ın evinden çağrılanların geri gitmeleri için mesaj attığını ifade eden Barut, daha sonra astsubay Taner Bektaş'ın da kendisini arayarak, "Karargahtayız. Olaylar bildiğimiz gibi değil, gelmeyin." dediğini aktardı.
Barut, tabur komutanı Tuncer'in ilerleyen saatlerde birliğe gelmeleri için ikinci kez emir verdiğini, bu durumu paylaştığı Ural'ın ise gelmemeleri konusunda kendisini uyardığını bildirdi.
Bunun üzerine evine gittiğini belirten Barut, sabah saatlerine kadar gelişmeleri televizyondan takip ettiğini sözlerine ekledi.
"MESAİYE GELMEMİ EMRETTİ, KABUL ETMEDİM"
AA'nın haberine göre; tanık Bünyamin Üstündağ da mesai arkadaşı Sebahattin Şahin'in kendisini arayarak iki helikopterin göreve gittiğini söylediğini, bunun üzerine neler olduğunu öğrenmek için karargaha gittiğini kaydetti.
Karargah nizamiyesinden alınmadığı için evine döndüğünü anlatan Şahin, bir zaman sonra Ömer Kızılok'un kendisini arayarak mesaiye gelmesini emrettiğini ancak bunu kabul etmediğini ifade etti.
BETON DELİCİ MÜHİMMAT ARAYIŞI
Tanık olarak dinlenen Kara Havacılık Komutanlığı Mühimmat İkmal Astsubayı Murat Fatih İlikci ise sanık eski tabur komutanı yarbay Özcan Karacan'ın olay tarihinden birkaç gün önce mühimmat durumuna ilişkin kendisinden bilgi istediğini ifade etti.
Karacan'ın bunların arasında "beton delici mühimmat" olup olmadığını özellikle sorduğunu aktaran İlikci, "Ben de olmadığını, mühimmat ana deposundan olup olmayacağını sorabileceğimi söyledim. Daha sonra sanık eski Yarbay Halil Gül'e de böyle bir mühimmatın elimizde olmadığını açıkladım. Karacan, mühimmatları odasına koymamızı istedi." dedi.
Helikopterlerde kullanılmak üzere 5 bin biksi mermisi istendiğini anlatan İlikci, atış emriyle söz konusu mühimmatı verebileceğini ifade ettiğini bildirdi.
"MÜHİMMATLARI ÖZEL ARABASIYLA ALDI"
Halil Gül'ün kendisine işlerin yoğunluğundan emrin geciktiğini söylediğini aktaran İlikci, şöyle devam etti:
"Gül, Etimesgut Zırhlı Birlik Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki Kara Havacılık Komutanlığı mühimmat deposundan 5 bin biksi mermisini almamı istedi. 'Emir yazılıyor, sen mühimmatları ayarla' dedi. Sonra mühimmatların kendi arabasına sığıp sığmayacağını sordu. Daha sonra onun özel aracıyla Zırhlı Birliklere giderek buradaki komutanlığın cephaneliğinden mühimmatı alarak birliğe geldik. Senet karşılığında mühimmatları teslim ettim. İlerleyen saatlerde Zırhlı Birliklerdeki mühimmat sorumlusu astsubay Hüseyin Yağmur arayıp bir kısım personelin gelip depoların kapısını kırıp mühimmat aldığını söylemiş. Bunun üzerine ben de birliğe gittim."
Tanıklar Erdoğan Tosun ve Abdülkadir Yardımcı da olay tarihinde yaşadıklarını anlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.