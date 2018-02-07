FETÖ davalarının tanıklarından olan ve 'Emniyet İmamı' olarak bilinen Kemalettin Özdemir, dün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan Turgut Özal Üniversitesi soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özdemir, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇATI DAVASINDA EMNİYET İMAMLIĞINI ANLATMIŞTI

Özdemir, FETÖ'nün çatı davasında da tanıklık yapmış ve Emniyet İmamlığına ilişkin çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Örgüte nasıl girdiğini, Emniyet İmamlığını ve ayrılma sürecini anlatan Özdemir, "Emniyet imamlığım, gelenlere ders anlatma şeklindeydi. Onların atanması, yer gösterilmesi şeklinde değildi. O dönemde Ankara'daki hemen hemen bütün sohbetler benim tarafımdan yapılıyordu. Emniyetle alakalı sohbetlerim, derslerim sebebiyle böyle bir abilik çıktı. Öğrencilerle ilgilenmek, rehberlik dışında bir pozisyonum olmadı. Onların eşlerinin başının açılması, içki içebilmesi, namazların toplu kılınması gibi konuları, cevaz veremeyeceğim için bana sormuyorlardı, Fetullah Gülen'den talimat alıyorlardı. Ankara'da bunların en üst rehberlerinin ben olduğunu söyleyebilirim. Ama şimdi imam tabirinin anlamı çok değişti. Her türlü legal, illegal faaliyeti yapan kişi olarak anlaşılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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