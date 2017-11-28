FETÖ'den aranan adli tıp uzmanı yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece serbest kalan ve daha sonra arama kararı çıkan firari adli tıp uzmanı Bünyamin Başpınar için İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

AA'nın haberine göre; Jandarma ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde zanlının eşkaline uygun bir kişiyi takibe aldı. Yapılan sorguda kimliğinin olmadığını bildiren kişinin incelenmesinde İstanbul Adli Tıp yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan firari Başpınar olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Başpınar'ın yakalanmamak için kılık değiştirdiği öğrenildi.

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