Kayseri'de mahkemece yakalama kararı bulunan ve 20 gün önce polisin 'dur' ihtarına uymayarak bir polisi aracıyla sürükleyip yaralayan FETÖ şüphelisi iş adamı, Yunanistan'a 100 metre kala sınırda sahte kimlik ve 10 bin Euro ile kıskıvrak yakalandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yakalama kararı bulunan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikanın sahibi İ. Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

2 Mart günü şüphelinin OSB'deki iş yerinin önünde olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheli İ.Ç'ye 'dur' ihtarında bulundu. Bir polis memuru, aracına binerek kaçmak isteyen İ.Ç'yi durdurmaya çalıştı, ancak şüpheli aracı ile hızla uzaklaştı. Bu sırada polis ekibinin aracın ön kaputunda 50 metre asılı vaziyette gittiği ve başka bir araca çarparak yaralandığı görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.

YUNAN SINIRINA 100 METRE KALA YAKALANDI

Bu olaydan sonra şüpheli İ.Ç, 22 Mart günü Edirne'nin Keşan ilçesi Meriç Nehri civarında kaçak yollarla Yunanistan'a geçmek isterken, sınıra 100 metre kala, üzerinde Arif Ali N. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve 10 bin Euro parayla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli İ.Ç hakkında FETÖ üyeliği ve polisi yaralama suçlarından tahkikat sürerken, TEM Şubesinin savcıdan 14 günlük gözaltı süresi talep ettiği öğrenildi.

Öte yandan, şüpheli İ.Ç'nin kardeşi Osman Ç.'nin de FETÖ'den arandığı, yurt dışına kaçan Osman Ç.'nin Bosna Hersek'te saklandığı öğrenildi.

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