Adana'nın Aladağ ilçesinde 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği kız öğrenci yurdundaki yangınla ilgili, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında, "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İHA'nın haberine göre; Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da çıkan yangınla ilgili eski Aladağ Kaymakamı Filizer ve Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın görevlerini ihmal ettikleri iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından Adana Valiliği İdare Kurulu'nca soruşturma izni verildi.

Soruşturma sonunda Filizer hakkında, "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Filizer'in görev süresi içinde yangının çıktığı yurdun denetim raporundaki eksiklikleri görüp bunların giderilmesi doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ikaz etmediği belirtildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

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