Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 19 Eylül 2017 Salı günü raporu.

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ISPARTA'DAKİ FETÖ SORUŞTURMASI

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.



Karar doğrultusunda harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Yenişarbademli, Yalvaç, Uluborlu, Senirkent, Keçiborlu, Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde eş zamanlı operasyon başlattı.



Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonda şu ana kadar 31 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında 6 şüphelinin kamu çalışanı olduğu öğrenildi.



Gözaltı ve arama işlemleri devam ediyor. (AA)



KAYSERİ MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON

Kayseri merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 zanlı adliyeye gönderildi.



Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Kırıkkale ve Yozgat'taki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan A.Y, E.D, F.Ö, F.Ş, G.G, H.K, H.Y, K.B, M.K, K.B, M.F.T, M.A.Y, R.Z, R.T, S.Ç. ve E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.



Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 şüpheliden 16'sı gözaltına alınmıştı.



Firari 8 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (AA)



KARA HARP OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DARBE GİRİŞİMİ SORUTURMASI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda silahlandırılarak nizamiyelerde görevlendirildikleri belirlenen öğrencilere yönelik soruşturması kapsamında 11 kişi daha tutuklandı.



Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 11'i daha emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.



Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısınca ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı.



Soruşturma kapsamında 69 şüpheli hakkında gözaltı karar verilmişti.



Gözaltına alınan şüphelilerden 64'ü, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken bu kişilerden 35'i geçen haftaki sorgularının ardından tutuklanmıştı. Son olarak tutuklanan şüphelilerle tutuklu sayısı 46'ya yükseldi. (AA)

