Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ mensubu kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Öte yandan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan kişilere yönelik operayonlar da devam ediyor. İşte FETÖ operasyonlarında 25 Ocak 2018 Çarşamba günlüğü.

Haberler anlık olarak güncellenmektedir...

KARAMAN MERKEZLİ OPERASYONLARDA 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Karaman merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 18 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Karaman, Ankara, Konya, Adana ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. (AA)

SAMSUN'DA 18 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen öğretmenlerle FETÖ'ye ait kurumlarda çalışan ve ByLock kullandıkları öne sürülenlerin de aralarında bulunduğu 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 19 Ocak'ta kent merkezi ile Bafra, Havza ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. (AA)

ESKİŞEHİR'DE 6 KİŞİ YAKALANDI

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirtilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

İZMİR MERKEZLİ OPERASYONDA 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında muvazzaf 3 askeri personelin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir, Ankara ve Balıkesir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan zanlıların tamamı gözaltına alındı.

Aralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığında 1 askeri öğrenci, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir astsubay kıdemli başçavuş ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında çalışan bir sivil işçinin de olduğu zanlılar, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ünün örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirtildi. (AA)

DENİZLİ'DE 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu.

Aralarında örgütün "sözde mahalle ablası" olduğu ileri sürülen kişilerin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edildi. (AA)

BURSA'DA ÖZEL OKULA FETÖ OPERASYONU

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında özel bir lisesinin sahibi ve ortağı olan eşi ile okul müdürü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla KHK ile kapatılan ve bir süre sonra yeniden açılan Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Özel Mavi Deniz Anadolu Lisesi'nin sahibi İ.D, eşi ve aynı zamanda ortağı olan M.D. ile okul müdürü S.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.D, eşi M.D. ve S.K. gözaltına alındı.

Polis, Özel Mavi Deniz Anadolu Lisesi'nde de arama ve inceleme başlattı. Gözaltına alınan okul sahibi İ.D. erken saatlerde okula getirildi. Okula gelen ekipler bazı belge ve evraklar ile bilgisayar hard disklerinin kopyalarını aldı.

Öte yandan, kapatılan bazı FETÖ okullarından zaman zaman bu liseye para aktarıldığı, örgütün okullarındaki öğretmen ve öğrencilerin söz konusu okula yönlendirildiği öğrenildi.

Arama ve incelemelerin sürdüğü okulda görev yapan bazı öğretmenler hakkında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla işlem yapıldığı bildirildi. (AA)

ÇANKIRI MERKEZLİ OPERASYONDA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çankırı merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Çankırı'nın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Denizli'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. (AA)

129 ESKİ EMNİYET PERSONELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilen 129 eski emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 129 eski emniyet mensubunun yakalanması için harekete geçti. Ekiplerin 21 ilde sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 1'inin birinci sınıf emniyet müdürü, 9'unun dördüncü sınıf emniyet müdürü, 6'sının emniyet amiri, 4'ünün başkomiser, 11'inin komiser, 28'inin komiser yardımcısı, 6 baş polis memuru, 64'ünün ise polis memuru olarak görev yaparken KHK ile emniyet teşkilatından ihraç edildikleri öğrenildi.

Şüphelilerin, terör örgütünün haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi. (AA)

fetö

FETÖ operasyonları

FETÖ haberleri

bylock

15 temmuz

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER