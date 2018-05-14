FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilerek tutuklanan hakim İlhan Karagöz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve TBMM'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, suçlamaları kabul etmedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan eski hakim İlhan Karagöz, Balyoz davasında bilirkişilik yapan kişilerin FETÖ üyeliğinden yargılandığı davanın kararında, FETÖ elebaşı Gülen'i "Mehdi" ilan ettiği için suçlanamayacağını ileri sürdü. Sanık Karagöz, "Bir cemaat veya liderinin suçsuz olduğu dile getirilmişti. Savcılar yaptıkları suçlamalarla iftira suçunu işlemiş bulunuyorlar" iddiasında bulundu.

"SAVUNMA ADI ALTINDA HER ŞEYİ SÖYLEYEMEZSİNİZ"

Sanık Karagöz'ün, savunması sırasında 17-25 Aralık sürecine değinerek siyasetçilerle ilgili ithamlarda bulunması üzerine araya giren mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, "Savunma adı altında her şeyi söyleyemezsiniz. Savunma dışına çıkarsan müdahale ederim" sözleriyle uyardı.

Sanık İlhan Karagöz, bir süre daha devam ettikten sonra bir sonraki duruşmada savunmasına devam etmek istediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanık Karagöz'ün tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık İlhan Karagöz'ün tutukluluk halinin devamına, duruşmanın Haziran ayına ertelenmesine karar verdi.

HAKİM KARAGÖZ'ÜN "DARBE MESAJI"

Balyoz davasında bilirkişilik yapan TÜBİTAK'ta görevli bilirkişiler Erdem Alparslan, Tahsin Türköz ve Hayrettin Bahşi'nin eksik ve yanlış rapor hazırlamak suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davayı reddetmişti. Karagöz, 572 sayfalık kararında, FETÖ elebaşı Gülen hakkında "Mehdi" nitelemesinde bulunmuş, ayrıca başta Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok devlet yetkilisinin gözaltına alınması için Genelkurmay Başkanlığı'nı harekete çağıran ifadeler kullanmıştı.

Karagöz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle bazı hakim ve savcılar hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında tedavi gördüğü Bursa'da gözaltına alındı. Karagöz, anayasayı ihlal suçundan 22 Temmuz 2016'da tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 106 sayfalık iddianamede, darbe girişiminden 11 gün önce verdiği kararda, TSK'yı hükümete yönelik darbeye çağıran Hakim Karagöz'ün, FETÖ'nün "uyuyan hücrelerinden biri" olduğu vurgulandı.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

İddianamede, Karagöz'ün yazdığı kararla silahlı terör örgütü üyelerini bir an evvel "amaç suç" için harekete geçirmeye ve azmettirmeye çalıştığı, yargıyı bir silah gibi kullandığı belirtilerek, sanık Karagöz hakkında ''anayasayı ihlal'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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