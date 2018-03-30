Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün 10 ilde 14 gaybubet evine baskın düzenledi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Enis Yıldırım'ın edindiği bilgiye göre, operasyonda Trabzon il ablası olduğu ileri sürülen S.A.'nın da aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.

KİTAP ŞEKLİNDE PARA KASASI BULUNDU

S.A.'nın deniz manzaralı lüks bir evde oturduğu ortaya çıktı. Örgütün gaybubet evlerinde para topladığı ve üyelerine dağıttığı tespit edildi. Bir evde yapılan aramada kitap şeklinde para kasası bulundu. Operasyonda 6 bin euro, 9 bin 960 dolar ve 27 bin 980 lira para ile başkalarına ait kimlik kartları, örgüt üyelerinin yırtmaya çalıştığı dökümanlar ele geçirildi. 20 kişinin ise arandığı belirtildi.

15 Mart'ta düzenlenen gaybubet operasyonuda da 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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