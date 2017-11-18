FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün ABD’deki lüks yaşamı görüntülendi

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) firarisi Hakan Şükür’ün ABD’nin San Francisco kentindeki lüks yaşamı, Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.



19 Kasım 2015’de ABD'ye giden Şükür, San Francisco'nun önemli merkezlerinden Palo Alto’nun en işlek caddesi University Avenue yakınında “tuts Bakery-Cafe” isimli bir kafe-restoran açtı. Şükür’ün kafesinin bulunduğu lüks bölgede birçok ünlü isim otururken yakınlarında ise Apple gibi birçok teknoloji şirketinin ofis ve satış mağazalarıyla Stanford Üniversitesi gibi önemli merkezler de bulunuyor. Eşi Beyda Şükür’le birlikte kendisinin de işleriyle ilgilendiği görülen kafenin menüsünde pasta ve börekten kahvaltı çeşitlerine, ev yapımı köfteden salata çeşitlerine kadar farklı ürünler yer alıyor.



ABD'DEKİ LÜKS EVİ



ABD’ye yerleştikten sonra kendisine lüks bir yaşam kuran Şükür’ün halen ailesiyle ikamet ettiği evinin bedelinin, AA'nın bölgedeki emlak değerleme sitelerinden aktardığına göre 3 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Evin aylık kirası ise 6 bin 850 dolar olarak gözüküyor. Şükür’ün lüks evinin ve kafesinin önünde pahalı arabalar da dikkat çekiyor. AA'nın görüntülerinde Şükür, spor araba ve cip kullanırken de görülüyor.





19 KASIM 2015'TEN BERİ ABD'DE



17-25 Aralık süreci öncesinde AK Parti'den istifa eden ve bağımsız milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yer alan Şükür'ün, 19 Kasım 2015'te Atatürk Havalimanından yurt dışına çıktığı belirlenmişti.



CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET DAVASI



12 Şubat 2015'te Şükür'ün Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu belirtilerek hakkında 4 yıl hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Ancak ABD’de bulunması sebebiyle Şükür, yargılama sürecine katılmamıştı.



BYLOCK İDDİASI



Ekim 2016’da Şükür'ün, FETÖ üyelerinin kullandığı ve MİT tarafından deşifre edilen ByLock kullanıcıları arasında bulunduğu ve hazırlanan listede "turuncu" kategoride bulunduğu tespitine yer verilmişti.





ZEKERİYA ÖZ İLE TATİL



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Koza-İpek Holding yöneticileri hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında hazırladığı iddianamede, Hakan Şükür’ün Marmaris'teki bir otelde, firari eski savcı Zekeriya Öz, hakkında FETÖ'den işlem yapılan eski Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay ile bazı gazeteciler ve işadamlarının tatil yaptığı belirtilmişti.



GALATASARAY'DAN İHRAÇ EDİLDİ



Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ismi ilk kez 26 Mart 2017’de, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan, FETÖ elebaşı Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı ve Uşak 2. Ağır Mahkemesinde görülen 24'ü tutuklu 111 sanıklı davanın iddianamesinde yer almıştı.



Bu tarihten iki gün sonra 28 Mart 2017’de Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulunun Erdem ve Şükür'ü, FETÖ üyeliğinden dolayı ihraç ettiklerini açıklamıştı.



FAHRİ DOKTORASI GERİ ALINDI



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi de, 2012 yılında Hakan Şükür'e verdiği fahri doktora unvanını Haziran 2017’de geri almıştı.



14 Temmuz 2017’de Olağanüstü hal kapsamında (OHAL) kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Şükür’e verilen tüm madalya ve nişanlar geri alınmıştı.

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