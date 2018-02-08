İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa merkezli bir dolandırıcılık çetesini düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. Örgüt lideri A.D.'nin, kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtarak mağdurları "Nüfus cüzdan fotokopin FETÖ tarafından ele geçirildi. Bankadaki bütün paranı çekecekler" diyerek korkuttuğu, olaya gizlilik süsü vererek mağdurun konuyu başkalarına anlatmasını engellediği, ikna ettikten sonra diğer örgüt üyelerinden birini sivil polis olarak tanıtıp parayı alması için gönderdiği belirlendi.





Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığına göre, örgüt lideri ve 6 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderilirdi. Örgüt üyelerinin yakalanmasıyla 4 dolandırıcılık olayı aydınlatılırken, 2 olay da engellendi.

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