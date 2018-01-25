Habertürk, FETÖ’nün kumpasıyla “ahlaka aykırı harekette bulundukları” iddiasıyla TSK’dan atılan 7 subayın, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “özel hayat ihlali” kararına rağmen üniformasına kavuşamadığını gündeme taşımıştı. Askeri yargıdan sonuç alamayan subayların bireysel başvurusunu değerlendiren AYM, çok sayıda subay hakkında “özel hayatın gizliliği haklarının ihlal edildiği” yönünde karar vermişti. AYM, subayların göreve iadesi için ihlal kararlarını Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne (AYİM) gönderdi. Ancak referandum ile askeri yargı kaldırılınca dosyalar Danıştay’a sevk etmişti.

İDARE MAHKEMELERİNE GÖNDERDİ

Dosyalar, 2017 yılının başından itibaren Danıştay 12. Dairesi’ne geldi. Danıştay’dan aylardır üniformalarına kavuşacakları kararını bekleyen FETÖ mağduru subaylar, bir şok daha yaşadı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Danıştay 12. Dairesi, söz konusu subaylara ait dosyaları, son görev yerlerinin bulunduğu idare mahkemelerine gönderme kararı aldı. İdare mahkemeleri, iş sırasına göre dosyaları sonuçlandıracak. Bu sürecin, en az 1 yıl alması bekleniyor.

‘ÜNİFORMAMIZI İSTİYORUZ’

İade-i itibar bekleyen subaylardan E.G., daha önce HABERTÜRK’e konuşmuştu. İsimsiz ihbar mektubu üzerine başlatılan soruşturma sonrası TSK’dan atılan E.G., şunları söylemişti:

“2016 yılı ekim ayında Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi. Karar, ben ve benim gibileri umutlandırdı. Ancak askeri mahkemelerin kapatılması sonucu dosyalarımız Danıştay’a gönderildi. Bize dönüş yolunu açacak kararların Danıştay 12. Dairesi’nce verileceği söylendi. Birkaç kez arayarak, kararların ne zaman verileceğini sorduk. 1 ay da 1 yıl da sürebileceği ifade edildi. TSK’dan atıldığımızdan beri çok zor günler yaşadık. Hem psikolojik hem maddi olarak hırpalandık. Vatanı için en şerefli mesleklerden birini yerine getiren bizlerin yıllarca mağdur edilmesinden sonra bir de yargı süreçlerinin uzun sürmesi, bizleri derinden yaralıyor. Dosyalarımızın bir an önce sonuçlandırmasını, hakkımızın iade edilmesini ve üniformamıza kavuşmayı bekliyoruz.”

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