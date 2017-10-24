FETÖ medya yapılanması davasında, şarkıcı Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ile öğretmen Davut Aydın, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 23'ü tutuklu 29 sanıklı FETÖ Medya Yapılanması davasında, şarkıcı Atilla Taş ile gazeteci Murat Aksoy, tutuklu kaldıkları süre, öğretmen Davut Aydın'ın ise sağlık durumu dikkate tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Davut Aydın 26 Temmuz 2016, Atilla Taş ile Murat Aksoy ise 2 Eylül 2016 tarihinde tutuklanmıştı.



Mahkeme heyeti, 20 sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmayı 4 Aralık'a ertelenmesine karar verdi. Tahliye kararının sanıkların tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevine ulaşmasından sonra Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın, cezaevinden serbest bırakılacak.

FETÖ Medya yapılanması davası

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