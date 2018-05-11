İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin dün yaptığı İzmir merkezli 15 ili kapsayan operasyonunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda muvazzaf subay ve astsubayların da aralarında bulunduğu 96 kişi için gözaltı kararı verilmiş, 87 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyona dayanak oluşturan ve 2007'de otobüste unutulan, daha sonra bulunarak Tuncay Özkan'a verilen flash belleğin içeriğiyle ilgi ayrıntılar da ortaya çıktı.

FETÖ mensuplarının TSK'ya nasıl yerleştirildiği ve mülakat komisyonlarından kendilerine mensup adayların nasıl geçirildiğinin belgesi flash bellekte bulundu. Ele geçirilen belgeler mülakat komisyonlarının önceki yıllarda nasıl çalıştığını ortaya koydu.

FETÖ'ye yönelik geçmiş yıllarda yapılan birçok soruşturmada askeri liseler, okullar ile askeri harp akademilerine giriş sınav sorularının önceden adaylara verildiği, bu şekilde örgüt mensuplarının TSK'ya sızdırıldığı tespit edilmişti. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yerleştirmek istediği mensuplarını mülakatlarda elenmeden nasıl geçirdiği bu belgelerde ortaya çıktı.

KOMİSYONDAKİLERE TAVSİYE

Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; Dijital verilerde TSK personeli/öğrenci alımları için düzenlenen mülakat komisyonlarında yer alan görevlilerin bilgileri ile komisyonun çalışma usullerine dair veriler ele geçirildi.

'Komisyondakilere tavsiye' isimli belgeye göre aday belirleme şu şekilde yapılıyordu: "Adayın elenmesini istiyorsak adayın gelir gelmez moralini bozucu ifadeler kullanılır. (İnsan bi̇raz çalışır. Sesi̇ni̇ bi̇raz yükselt, di̇k otur gi̇bi̇ cümleler... kılık kıyafeti̇ne kusur bulma)

Komisyon üyeleri ile ağırbaşlı, mesleğinde ileri noktaya gelmiş, astsubaylığı en iyi şekilde (kılık kıyafet, saç tıraşı, diksiyon, soru sorma , yerinde konuşma) temsil ederek tanışmak gerek.

NOT TAKTİĞİ

Tanışma faslında kimin nereden geldiğini, neden geldiğini, kaçıncı defa komisyon faaliyetlerine katılıyor, branşı, tecrübesi ya da düşünceleri ne olduğunun öğrenilmesi gerek, genelde yaz mevsiminin ortası insanlar tatilde iken bu göreve ancak zorla ya da emirle geliyorlar. Kimileri de idealist olup isteyerek katılıyor öğrenilmesi gerek çünkü; üyeler adayların neyinden hoşlanırsa temizlik, kılık kıyafet, zeki, sosyallik, not ortalamasının yüksekliği, milliyetçilik, Atatürkçülük vb..... biz öğrencilere soru sorarken öğrencilerin o özelliklerini ön plana çıkartacak soruları sormamız lazım.

Komisyonda uyum çok önemli ortalaması 85-90 olan yada herkesin yüksek not verdiği birisine, biz bilgisayarda not; 15 veremeyiz. Ya da tam tersi durumda, o zaman merkez "komisyon kendi içinde çelişkiye düştü" diye üyelerin yerini değiştiriyor veya başkan komisyonda uyum yok diye şikayetçi oluyor.

SORULAR SİZİ ELE VERMESİN

İlk adaylarla mülakat başladığında bizler komi̇syon üyeleri̇ni̇ değerlendirip kim hangi adaya nasıl davranıyor, hangi tip adaya ne not veriyor. Yani adayların durumu, komisyon üyelerinin tarzını veriyor (aynası iştir kişinin lafa bakılmaz). Yani komisyon faaliyeti tam bir denge işi. Ne akacaksın ne de kokacaksın. Sorduğun sorular seni ele de verebilir olduğunu unutma. İşin sonunu Atatürk'e, ahlak kurallarına ya da askeri kurallara, dayandırırsan kimse şüphelenmez.

'KAZANMASINI İSTEMEDİĞİMİZ ADAYI HATAYA SÜRÜKLEYİN'

Komisyonda görev alan diğer üyelerle ilişkiler önemli. İşin uzmanı insanlar olduğu için hareketlerimize ve konuşmalarımıza çok dikkat etmeliyiz. Her şeyden önemlisi biz orada bir görev icra ediyoruz ve diğer üyelerden aşağı bir yanımız yok. Görev esnasında bir noktada askerlik kapının dışında kalıyor. Kimse kimseye "oy" ya da "not" konusunda karışamaz. Herkes oyunda hür. Ama gerek sempatik kanal olsun gerek ağza göre şerbet, gerekse iltifat olsun üyeleri bir şekilde hoşuna giden davranışla etkileyip kendi isteklerimize ve taleplerimize yönlendirmemiz lazım. Gerekirse teneffüs saatlerinde ekibe komple bir şeyler ısmarlamalıyız, farklı konularda muhabbet etmeliyiz.

Adaya soru sorarken, adayı elemek istersek çok zor olmamak şartıyla basit ama hatırlanması zor sorular sorarak yanlışa ya da heyecana sürükleyebiliriz. Yüz mimiklerimizle adayı etkileyip soruları dolambaçlı sorarız. (Atatürk ilkeleri, devrimler, TBMM nin açılışı, Cumhuriyetin ilanı, kongreler, askeri rütbeler, hv.k.k.lığının kuruluşu, sahip olduğumuz uçaklar, ilk kadın pilot vb...) Elenmesini istediğimiz şahıs sorulardan birini bile bilemezse ‘Asker olacak birisinin ilk kadın pilotu dahi bilememesini anlamıyorum' ya da ‘Atatürk ilkelerini sayamayan bir kişi asker olamaz' deyip komisyonun aday hakkındaki düşüncelerini negatif yapabiliriz.

'ADAYIMIZIN POZİTİF YÖNLERİNİ ÖNE ÇIKARIN'

Tam tersi̇ kazanmasını i̇stedi̇ği̇mi̇z adaya daha nari̇n güleç yüzle sempati̇k bi̇r şeki̇lde davranabi̇li̇ri̇z. o adayın i̇yi̇ yönleri̇ni̇ ortaya çıkarı gösterebi̇li̇ri̇z. Bilebileceği bir soru yöneltip adayın pozitif yönlerini ön plana getirerek komi̇syon üyeleri̇ni̇ etki̇leyebi̇li̇ri̇z."

KOMİSYONDAN ALBAY DA VAR

TSK personeli olacak adaylardan mülakat aşamasında elenmesi istenen adayın, komisyonda yer alan örgüt mensubu tarafından mülakat komisyonunda yer alan diğer personellerin düşüncelerini negatif yönde etkileme yoluyla elenmesini sağlandıkları, TSK personeli olması istenilen FETÖ mensubu adayın ise mülakat komisyonundan nasıl başarılı bir şekilde geçeceğine yönelik tavsiyelerde bulunulduğu da tespitler arasında. Ayrıca gözaltınan albaylardan birisinin mülakatta yer alan komisyonlarda olduğu ortaya çıktı.

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