FETÖ'nün ASELSAN davasında ilk duruşma başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) ASELSAN'daki yapılanmasına ilişkin 25 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davanın ilk duruşması başladı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu 11 sanık ise bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

AA'nın haberine göre; sanıkların kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin özetlenmesinin okunmasının ardından dosyaya gelen evrak okundu.

Duruşmaya, sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ üyelerinin ASELSAN'ın Sincan, Keçiören ve Yenimahalle birimlerinde görev yaptıkları ifade edildi.

Sanıklar İsmail Sin, Zafer Keskin, Zafer Türkkan ve Yiğit Ali Doğan'ın ASELSAN Haberleşme Bilgi Teknolojileri Elektronik Üretim Müdürlüğüne bağlı kripto bölümünde çalıştığına dikkat çekilen iddianamede, söz konusu isimlerin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) tahsis edilen kripto cihazlarına yazılım yükledikleri belirtildi.

İddianamede, sanıklardan bazılarının örgütün kriptolu haberleşme programını ByLock kullanıcısı oldukları tespitine yer verildi.

Sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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